قرار عاجل عقب واقعة اعتداء سايس على عاملي مستشفي طنطا العام ..صور

أعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور مروه عبد الفتاح مدير الطب العلاجي بالتنسيق الكامل والتعاون مع الدكتور محمد سلام مدير مستشفي طنطا العام، باتخاذ اللازم لضمان انضباط الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المرضي وأسرهم المترددين طوال 24 ساعة يوميا.

تحرك عاجل من وكيل الصحة

جاء ذلك عقب واقعة اعتداء سايس بلطجي علي أفراد الأمن الإداري بالمستشفي سعيا في صيد المرضي لصالح المعامل الخاصة ومراكز طبية مجاورة لموقع المستشفي بموقف سبرباي العمومي بمدخل مدينة طنطا.

تفاصيل الواقعة

كانت مستشفي طنطا العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت واقعة اعتداء سايس وبلطجته بالسباب والقذف والاعتداء بالأيدي سعيا في الدخول الي أبواب مستشفي بالإساءة إلي أفراد الأمن الإداري مما دفعهم إلي اعتراضه ومنعه من صيد المرضي والسماسرة لصالح معامل خاصة ومراكز طبية بمحيط موقع المستشفي.

فيديو مشاجرة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لواقعة اعتداء السايس واعتراض الأمن الإداري له حفاظا علي سير العمل وحسن تقديم الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارئ والداخلي طوال فترات العمل الصباحية والمسائية .

تحرك عاجل وبلاغ رسمي

من جانبها حرر مجلس إدارة المستشفي برئاسة الدكتور محمد سلام بلاغا رسميا ضد السايس المذكور وناشد مسئولو المستشفي بسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة .

جدير بالذكر أن أبواب مستشفي طنطا العام الجديد بمنطقة سبرباي تستقبل الآلاف من الأسر والعائلات لعلاجهم بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية كما تعد صرحا طبيا أسس حسب مواصفات عالمية لمواكبة التطور الطبي والعلاجي خلال الفترة المقبلة.