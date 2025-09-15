قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل عقب واقعة اعتداء سايس على عاملي مستشفي طنطا العام ..صور

واقعة مستشفي طنطا العام
واقعة مستشفي طنطا العام
الغربية أحمد علي

أعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور مروه عبد الفتاح مدير الطب العلاجي بالتنسيق الكامل والتعاون مع الدكتور  محمد سلام مدير مستشفي طنطا العام، باتخاذ اللازم لضمان انضباط الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المرضي وأسرهم المترددين طوال 24 ساعة يوميا.

تحرك عاجل من وكيل الصحة 

جاء ذلك عقب واقعة اعتداء سايس بلطجي علي أفراد الأمن الإداري بالمستشفي سعيا في صيد المرضي لصالح المعامل الخاصة ومراكز طبية مجاورة لموقع المستشفي بموقف سبرباي العمومي بمدخل مدينة طنطا.

تفاصيل الواقعة 

كانت مستشفي طنطا العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت واقعة اعتداء سايس وبلطجته بالسباب والقذف والاعتداء بالأيدي سعيا في الدخول الي أبواب مستشفي بالإساءة إلي أفراد الأمن الإداري مما دفعهم إلي اعتراضه ومنعه من صيد المرضي والسماسرة لصالح معامل خاصة ومراكز طبية بمحيط موقع المستشفي.

فيديو مشاجرة 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لواقعة اعتداء السايس واعتراض الأمن الإداري له حفاظا علي سير العمل وحسن تقديم الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارئ والداخلي طوال فترات العمل الصباحية والمسائية .

تحرك عاجل وبلاغ رسمي 

من جانبها حرر مجلس إدارة المستشفي برئاسة الدكتور محمد سلام بلاغا رسميا ضد السايس المذكور وناشد مسئولو المستشفي بسرعة ضبطه وتقديمه للعدالة .

جدير بالذكر أن أبواب مستشفي طنطا العام الجديد بمنطقة سبرباي تستقبل الآلاف من الأسر والعائلات لعلاجهم بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية كما تعد صرحا طبيا أسس حسب مواصفات عالمية لمواكبة التطور الطبي والعلاجي خلال الفترة المقبلة.

اخبار محافظة الغربية مستشفي طنطا العام اعتداء سايس بلطجي أمن الإداري استغلال المرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

انشطة التضامن

للعام الخامس.. أنشطة توعوية لصندوق الإدمان داخل الشواطئ لرفع الوعى بأضرار المخدرات

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قداس رسامة كاهن جديد بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

بالصور

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف
رجيم الأرداف
رجيم الأرداف

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد