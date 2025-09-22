رئيس جامعة طنطا يشهد تخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا اليوم، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة امنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء الأمور.

توجيهات جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بتخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، بقسميها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى هذه الاحتفالية تأتى تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة، موضحاً أن مجال الحاسبات والمعلومات ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل هي لغة العصر التي تتحدث بها كل القطاعات والمجالات، داعيا الطلاب الي مواصلة التعلم، وأن يجعلوا التطور والابتكار شغفاً دائماً لهم، وأن يتذكروا أن المعرفة التي اكتسبوها في الجامعة هي مجرد بداية، وأن خبراتهم العملية هي ما سيصقل مهاراتهم ويفتح لكم آفاقاً جديدة.

دعم الطلاب والطالبات

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور، لدورهم الأساسي في هذا النجاح الذي حققه أبنائهم اليوم، ووجه خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحاسبات والمعلومات، على جهودهم التي بذلوها لتقديم أفضل مستوى تعليمي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

توجيهات أعضاء هيئة التدريس

من جانبها هنأت الدكتورة نانسي الحفناوى الطلاب بتخرجهم، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهودهم المشتركة مع أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، ووجهت رسالة للخريجين، حثتهم فيها على مواصلة التعلم وتطوير الذات لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما قدمت الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية، كما توجهت بالشكر لكل من ساهم في هذه المسيرة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء أمور الطلاب، متمنية التوفيق والسداد لجميع الطلاب في حياتهم العملية والعلمية، وأن يكونوا دائمًا نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والعمل والعطاء.

اهداء درع بجامعة طنطا

شهدت الاحتفالية اهداء درع الحفل من الدكتورة نانسي الحفناوي للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات والإدارات والعاملين بالجامعة والكلية.