بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
محافظات

رئيس جامعة طنطا يشهد تخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا اليوم، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة امنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء الأمور.

توجيهات جامعة طنطا 

أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بتخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، بقسميها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى هذه الاحتفالية تأتى تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة، موضحاً أن مجال الحاسبات والمعلومات ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل هي لغة العصر التي تتحدث بها كل القطاعات والمجالات، داعيا الطلاب الي مواصلة التعلم، وأن يجعلوا التطور والابتكار شغفاً دائماً لهم، وأن يتذكروا أن المعرفة التي اكتسبوها في الجامعة هي مجرد بداية، وأن خبراتهم العملية هي ما سيصقل مهاراتهم ويفتح لكم آفاقاً جديدة.

دعم الطلاب والطالبات 

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور، لدورهم الأساسي في هذا النجاح الذي حققه أبنائهم اليوم، ووجه خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحاسبات والمعلومات، على جهودهم التي بذلوها لتقديم أفضل مستوى تعليمي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

توجيهات أعضاء هيئة التدريس 

من جانبها هنأت الدكتورة نانسي الحفناوى الطلاب بتخرجهم، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهودهم المشتركة مع أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، ووجهت  رسالة للخريجين، حثتهم فيها على مواصلة التعلم وتطوير الذات لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما قدمت الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية، كما توجهت بالشكر  لكل من ساهم في هذه المسيرة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء أمور الطلاب، متمنية التوفيق والسداد لجميع الطلاب في حياتهم العملية والعلمية، وأن يكونوا دائمًا نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والعمل والعطاء.

اهداء درع بجامعة طنطا 

شهدت الاحتفالية اهداء درع الحفل من الدكتورة نانسي الحفناوي للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات والإدارات والعاملين بالجامعة والكلية.

