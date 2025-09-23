قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة طنطا تواصل تقدمها بتصنيف Nature lndex.. وتتصدر قائمة الجامعات المصرية بمجال العلوم الصحية

جامعة طنطا تواصل تقدمها بتصنيف" Nature lndex ".. وتتصدر قائمة الجامعات المصرية في مجال العلوم الصحية
جامعة طنطا تواصل تقدمها بتصنيف" Nature lndex ".. وتتصدر قائمة الجامعات المصرية في مجال العلوم الصحية
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد حسين، أن الجامعة حققت إنجازا بحثيا جديدا في تصنيف "Nature lndex"للفترة من 1 يونيو 2024 حتى 31 مايو 2025، وذلك عقب ما جاءت في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال العلوم الصحية، محققة المرتبة 1166 عالميا، وهو ما يعكس ريادتها محليا وإقليميا في الأبحاث الطبية والصحية ذات الأثر المباشر على المجتمع.


وأضاف الدكتور حسين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة احتلت المركز 2615 عالميا والرابع محليا في الأداء البحثي الإجمالي بين جميع المؤسسات البحثية (Overall)، وجاءت في المركز 1789 عالميا والرابع محليا في الأداء الأكاديمي بين الجامعات الأكاديمية (Academic).


وأشار إلى أن التصنيف الدولي أوضح أن جامعة طنطا واصلت حضورها المتميز في عدة تخصصات علمية، حيث جاءت في المركز 2409 عالميا والسابع محليا في الكيمياء، والمركز 2448 عالميا والخامس محليا في علوم الفيزيائية، بينما حققت المركز 4019 عالميا والعشرين محليا في العلوم البيولوجية.


وأكد أن تصدر الجامعة محليا في العلوم الصحية إنجازا تاريخيا يعكس جهودها في دعم البحث الطبي وزيادة النشر الدولي، فضلا عن توسيع قاعدة التعاون مع كبرى المؤسسات الصحية والبحثية العالمية.


من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حاتم أمين إن مؤشر"Nature Index" يعد أحد أهم مؤشرات الأداء البحثي المؤسسي، حيث يعتمد على تحليل نواتج النشر العلمي في 145 مجلة دولية مرموقة في مجالات العلوم الطبيعية والصحية، ويقيس معيارين رئيسيين هما إجمالي عدد الأبحاث المنشورة (Count) ونسبة المساهمة الفعلية لباحثي المؤسسة في الأبحاث المشتركة (Share).


وأضاف أن المؤشر يركز على جودة المجلات والأبحاث المنشورة بها أكثر من حجم النشر الكلي، ما يعكس مكانة جامعة طنطا في مصاف الجامعات المرموقة عالميا.
 

رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين تصنيف Nature lndex الجامعات المصرية مجال العلوم الصحية الأبحاث الطبية والصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة جديدة بالطود تستوعب 800 طالب.. صور

محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

جانب من الفعاليات

جامعة كفر الشيخ تنظم حفلاً لاستقبال طلاب الهندسة الجدد .. صور

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد