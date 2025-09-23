جامعة طنطا تواصل تقدمها بتصنيف Nature lndex.. وتتصدر قائمة الجامعات المصرية بمجال العلوم الصحية

أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد حسين، أن الجامعة حققت إنجازا بحثيا جديدا في تصنيف "Nature lndex"للفترة من 1 يونيو 2024 حتى 31 مايو 2025، وذلك عقب ما جاءت في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال العلوم الصحية، محققة المرتبة 1166 عالميا، وهو ما يعكس ريادتها محليا وإقليميا في الأبحاث الطبية والصحية ذات الأثر المباشر على المجتمع.



وأضاف الدكتور حسين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة احتلت المركز 2615 عالميا والرابع محليا في الأداء البحثي الإجمالي بين جميع المؤسسات البحثية (Overall)، وجاءت في المركز 1789 عالميا والرابع محليا في الأداء الأكاديمي بين الجامعات الأكاديمية (Academic).



وأشار إلى أن التصنيف الدولي أوضح أن جامعة طنطا واصلت حضورها المتميز في عدة تخصصات علمية، حيث جاءت في المركز 2409 عالميا والسابع محليا في الكيمياء، والمركز 2448 عالميا والخامس محليا في علوم الفيزيائية، بينما حققت المركز 4019 عالميا والعشرين محليا في العلوم البيولوجية.



وأكد أن تصدر الجامعة محليا في العلوم الصحية إنجازا تاريخيا يعكس جهودها في دعم البحث الطبي وزيادة النشر الدولي، فضلا عن توسيع قاعدة التعاون مع كبرى المؤسسات الصحية والبحثية العالمية.



من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حاتم أمين إن مؤشر"Nature Index" يعد أحد أهم مؤشرات الأداء البحثي المؤسسي، حيث يعتمد على تحليل نواتج النشر العلمي في 145 مجلة دولية مرموقة في مجالات العلوم الطبيعية والصحية، ويقيس معيارين رئيسيين هما إجمالي عدد الأبحاث المنشورة (Count) ونسبة المساهمة الفعلية لباحثي المؤسسة في الأبحاث المشتركة (Share).



وأضاف أن المؤشر يركز على جودة المجلات والأبحاث المنشورة بها أكثر من حجم النشر الكلي، ما يعكس مكانة جامعة طنطا في مصاف الجامعات المرموقة عالميا.

