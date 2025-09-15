سايس يتهجم على أمن مستشفى طنطا العام لصالح معامل خاصة.. شاهد

شهدت مستشفي طنطا العام الجديد التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم واقعة اعتداء سايس وبلطجته بالسباب والقذف سعيا في الدخول الي أبواب مستشفي بالإساءة إلي أفراد الأمن الإداري مما دفعهم إلي اعتراضه ومنعه من صيد المرضي والسماسرة لصالح معامل خاصة ومراكز طبية بمحيط موقع المستشفي .

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو لواقعة اعتداء السايس واعتراض الأمن الإداري له حفاظا علي سير العمل وحسن تقديم الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارىء والداخلي طوال فترات العمل الصباحية والمسائية .

تحرك اداري

من جانبها حرر مجلس إدارة المستشفي برئاسة الدكتور محمد سلام بلاغ رسمي ضد السايس المذكور وناشد مسئولوا المستشفي بسرعه ضبطه وتقديمه للعدالة .

صرح طبي

الجدير بالذكر أن أبواب مستشفي طنطا العام الجديد بمنطقة سبرباي تستقبل الآلاف من الأسر والعائلات لعلاجهم بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية كما تعد صرح طبي أسس حسب مواصفات عالمية لمواكبة التطور الطبي والعلاجي خلال الفترة المقبلة.