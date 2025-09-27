قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
محافظات

​دورة إنقاذ لشباب جنوب سيناء تؤهل للعمل بالشواطئ والمسابح| صور

دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد طور سيناء الرياضي
دورة الإنقاذ بحمام سباحة استاد طور سيناء الرياضي
ايمن محمد

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء دورة "إنقاذ" متخصصة في السباحة لرواد مراكز الشباب بمدينة طور سيناء. شارك في الدورة العديد من شباب جنوب سيناء لتعلم مهارات الإنقاذ الضرورية على حمامات السباحة والشواطئ وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الغوص والانقاذ 

​جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء. أشرف على التنظيم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.
​استمرت الدورة خمسة أيام، ونفذها دكتور طه حفني وعمرو طه (منسق الجوالة)، والمدربان محمد أنور ومحمد عطا. بدأت باختبارات لمهارات السباحة والغطس في العمق، وتضمنت محاضرات نظرية عن مهارات السلامة المائية والإنقاذ والإسعافات الأولية. كما شملت تقييمًا وتدريبًا عمليًا مكثفًا على محاكاة سيناريوهات الإنقاذ في المسابح والشواطئ.


​من جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن دورات الإنقاذ تُنظَّم بشكل دوري؛ خاصة أن المحافظة سياحية وشاطئية. وأشار إلى أن هذه الدورات تؤهل المتقدمين للعمل في حمامات السباحة والشواطئ، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين مشيرا الي أن هذه الدورات تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد والإنقاذ

جنوب سيناء طور سيناء دورة إنقاذ الشباب والرياضة اتحاد الغوص والإنقاذ

