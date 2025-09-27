​دورة إنقاذ لشباب جنوب سيناء تؤهل للعمل بالشواطئ والمسابح| صور

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء دورة "إنقاذ" متخصصة في السباحة لرواد مراكز الشباب بمدينة طور سيناء. شارك في الدورة العديد من شباب جنوب سيناء لتعلم مهارات الإنقاذ الضرورية على حمامات السباحة والشواطئ وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الغوص والانقاذ

​جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء. أشرف على التنظيم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

​استمرت الدورة خمسة أيام، ونفذها دكتور طه حفني وعمرو طه (منسق الجوالة)، والمدربان محمد أنور ومحمد عطا. بدأت باختبارات لمهارات السباحة والغطس في العمق، وتضمنت محاضرات نظرية عن مهارات السلامة المائية والإنقاذ والإسعافات الأولية. كما شملت تقييمًا وتدريبًا عمليًا مكثفًا على محاكاة سيناريوهات الإنقاذ في المسابح والشواطئ.



​من جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن دورات الإنقاذ تُنظَّم بشكل دوري؛ خاصة أن المحافظة سياحية وشاطئية. وأشار إلى أن هذه الدورات تؤهل المتقدمين للعمل في حمامات السباحة والشواطئ، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين مشيرا الي أن هذه الدورات تنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد والإنقاذ