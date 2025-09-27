قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل ومحافظ الغربية يزوران مصابي حادث حريق مصنع بالمحلة

الوزير والمحافظة يزوران ضحايا الحادث
الوزير والمحافظة يزوران ضحايا الحادث

زار وزير العمل محمد جبران ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، “مستشفى المحلة العام” لمتابعة حالة المصابين ضحايا حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، الذي أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا، حيث تمنيا للمصابين الشفاء العاجل، واطمأنا على الخدمات الطبية المُقدمة لهم، ووجها إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية حتى الشفاء التام، ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي.كما زار الوزير والمحافظ أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتأكيد على متابعة تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الحادث الأليم، فضلًا عن تفقد موقع الحادث لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن وزيرا العمل والتضامن الاجتماعي قررا صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث حريق مصنع بالمحلة.

