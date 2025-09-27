قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
ديني

وزير الأوقاف ينعى خطيب مسجد التنعيم بالمحلة .. "رحل قبل ساعات من زفافه"

الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي
الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي
عبد الرحمن محمد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي درويش، خطيب المكافأة بمسجد التنعيم بعزبة البغدادي التابعة للجابرية، إدارة أوقاف ثان المحلة، مديرية أوقاف الغربية، وأحد أبناء الوزارة من ذوي الهمم، الذي وافته المنية بمحافظة الغربية إثر وعكة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك قبيل ساعات من حفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة القرآن الكريم، وأن يتم له الأجر كما يليق بجلال الله وكرمه ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي 

ومن ناحية أخرى شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم في القاهرة؛ حيث جاءت الخطبة بعنوان: "اليقين"، ألقاها الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب المسجد، موضحًا معاني اليقين ومراتبه الثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة، مبينًا أن اليقين يقوي صلة العبد بربه ويمنحه الطمأنينة في الشدائد. 

واختتم الدكتور المرشدي إمام وخطيب الرحمن الرحيم، خطبته بالدعاء لمصر قيادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. 

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية

وعقب الصلاة افتتح وزير الأوقاف مكتبة "الراوي للعلوم العقلية" بمسجد الرحمن الرحيم، مؤكدًا في كلمته أن تلك المكتبة تجمع الجواهر النفسية النادرة من كتب الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه. 

وأشار وزير الأوقاف إلى وجود رؤية وخطة طموحة لتحويل المكتبة النفيسة إلى مركز متخصص في تدريب شباب الأئمة وغيرهم؛ لتكوين جيل يعتني بتأسيس الخطاب الديني على فكر عقلي حر ومبدع، يقفز بنا قفزة كبيرة في نقد أطروحات النسبية المطلقة أو الإلحاد أو غير ذلك من المقولات، ويشتبك مع أطروحات العصر ومقولاته بما يؤسس لميلاد تجديد حقيقي يُوجِد موضع قدم لرؤيتنا وحضارتنا بين طوفان فلسفات العصر، ويبشر بميلاد طرح علمي نهضوي عقلي يرسخ منطق الإيمان واليقين، ويؤسس لانطلاق قوي إلى صناعة الحضارة. 

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الشيخ عادل محمد عادل

