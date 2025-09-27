قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب توزيع لحم العقيقة مطبوخة أم تجوز نيئة؟ .. أمين الفتوى يوضح

العقيقة
العقيقة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه:" هل من الواجب طهي لحم العقيقة قبل توزيعه، أم أن توزيعه نيئًا يعد جائزًا شرعًا؟" . 

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر صفحة الدار على فيسبوك، قال إن ذبح العقيقة وطبخها هو الأصل، لكن الأفضل من الناحية الشرعية توزيعها نيئة على الفقراء، لأن حضور الفقراء لمجالس الأكل أمر غير مضمون، أما إعطاؤهم اللحم النيء فيُراعي ظروفهم ويسمح لهم بالتصرف فيه بما يناسبهم.

وفي سياق متصل، تحدث الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن العقيقة سنة نبوية مؤكدة، وأن الأفضل هو الالتزام بالذبح وليس إخراج المال بديلًا عنها، لمن كان قادرًا على ذلك. وأكد أنه بعد الذبح، يمكن لصاحب العقيقة أن يختار بين توزيع اللحم مطبوخًا أو نيئًا، فكلا الأمرين جائز.

أما الداعية الدكتور مبروك عطية، فأوضح أن طهو لحم العقيقة ليس شرطًا عند التوزيع، مشيرًا إلى أن توزيع اللحم كما هو دون طهي لا يتعارض مع السنة، بل يعتبر مقبولًا شرعًا تمامًا.

و أجمع العلماء أن الأساس في العقيقة هو الذبح، وما بعده من طبخ أو توزيع نيء يترك لحرية صاحب العقيقة وظروفه، مع التأكيد على أهمية النية والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

هل يغني شراء لحوم جاهزة عن نحر الخروف في العقيقة؟

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عمل عقيقة للطفل المولود من خلال شراء لحم جاهز من الجزار وتوزيعه كوجبات للفقراء بدلا من نحر خروف، نظرا لضيق الأحوال المادية.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن العقيقة في أصلها عبادة قائمة على النحر، إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فداه الله بذبح عظيم، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن الحسن والحسين.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن السنة أن ينحر شاة عن البنت أو شاتين عن الذكر في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من الميلاد، ثم يقسم اللحم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يشتري لحما جاهزا ويقدمه للفقراء مأجور على فعله، لكنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عين السنة في العقيقة هي الذبح نفسه تقربا إلى الله، وليس مجرد توزيع اللحم.

وبين أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من لم يتمكن من الذبح لضيق ذات اليد فلا شيء عليه، ولا يلام على ذلك، لكن إذا وسع الله عليه لاحقا فالأفضل أن يخرج العقيقة حتى لو كبر الولد، بل ويجوز للإنسان أن يخرج عن نفسه عقيقة إذا لم يفعلها له والداه عند ولادته.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القادر الذي يترك العقيقة يعد مقصرا في سنة مؤكدة، أما غير المقتدر فمعذور حتى يقدر الله له الرزق.


 

العقيقة لحم نيء دار الإفتاء الذبح سنة مؤكدة توزيع اللحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال: تقديرات بإجلاء حوالي 780 ألف شخص من سكان غزة نحو الجنوب

جانب من اللقاء

مطربة سورية: مصر الحضن الأكبر للفن العربي

أرشيفية

بغداد تُعيد رسم خريطتها السياحية بمبادرات لإحياء التراث وتحفيز السياحة الثقافية

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد