كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية
عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية
محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
ديني

هل يحاسب ولي الأمر حال عدم تعليم أبنائه؟ ..المفتي السابق يجيب

عبد الرحمن محمد

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، على أن تعليم الأبناء ليس خيارًا وإنما واجب تفرضه الشريعة والعقل والواقع، محذرًا من التهاون فيه.

وخلال تصريحات تلفزيونية أوضح فضيلته أن تقاعس الأسرة عن توفير التعليم لأبنائها يعد تقصيرًا واضحًا تتحمل الأسرة تبعاته، خاصة في ظل متطلبات العصر التي تجعل من التعليم الأساسي – كالقراءة والكتابة والفهم – ضرورة ملحّة لا يمكن تجاهلها.

ولفت الدكتور علام إلى أن جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا في مصر جاء استجابة لحاجة مجتمعية حقيقية، بعدما كشفت التجربة عن ارتباط الأمية بانتشار العديد من الأزمات داخل المجتمع.

وأضاف أن مظاهر الحياة الحديثة، مثل إدارة الحسابات البنكية والتعامل مع الخدمات الرقمية، تفرض على الأفراد امتلاك قدر من المعرفة لحماية أنفسهم ومصالحهم، ما يجعل التعليم أداة أساسية لا غنى عنها.

كما أشار إلى أن تفريط الأسرة في تعليم أبنائها لا يتركهم فقط في دائرة الجهل، بل يحرمهم من حقوقهم الأساسية، وقد يؤدي إلى وقوعهم في مشكلات خطيرة مستقبلًا بسبب عدم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة.

وأكد المفتي السابق على أن التعليم يعد حقًا أصيلًا للطفل، وواجبًا لا يسقط عن الأسرة والمجتمع، مشددًا على أن الإهمال في هذا الواجب يترتب عليه حساب أخلاقي وديني، لأن صلاح الأفراد والمجتمعات يبدأ من العلم، وينهار بغيابه.

رئيس جامعة الأزهر: العلم هو القاطرة التي تقود الأوطان إلى الرقي والتقدم

وفي السياق ذاته أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أن بداية العام الدراسي هي بداية أمل جديد، ينتظر شبابنا، ليتحقق على أيديهم نهضة ورقي هذه الأمة، لهذا يجب أن تبقى ساحات العلم ساحات مهيئة لتلقي العلوم والمعارف، وحتى لا تنحرف عن  المنهج القويم الذي سار  عليه العلماء الإجلاء، علينا أن نرسخ في ساحاتنا العلمية أدب المعلم وأدب المتعلم، حتى تصبح ساحاتنا التعليمية ساحات بناء وحضارة.


وأضاف رئيس جامعة الأزهر  خلال خطبة الجمعة بالجامع الأزهر أن العلم هو القاطرة التي تقود الأوطان إلى الرقي والتقدم، ولا سبيل إلى ذلك التقدم والرقي والنهضة إلا بالعلم، مبينا أن دور المعلم أن يخرج للأوطان عددا، تكون قوة لها، فهذا هو الهدف الأسمى للتعليم، لأن الغاية هي بناء الانسان ورفعة الأوطان، وإذا اتضحت تلك الغاية سرنا على الطريق القويم، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تبني عليه بلادنا، والمولى سبحانه وتعالى أمرنا بذلك .

قال تعالى:﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة ۚ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾، وجاء تعبير النفير في مقام المتفقه في الدين،  لينذر ويفقه الآخرين من حوله.

الدكتور شوقي علام تعليم الأبناء رئيس جامعة الأزهر التعليم

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

سماد

ضبط 5 أطنان سماد فوسفات مجهولة المصدر بالقليوبية

توزيع حقائب وأدوات مدرسية

للأيتام وغير القادرين.. توزيع حقائب وأدوات مدرسية على 280 طالبًا بكفر الشيخ

وزير العمل

اليوم..زيارة لوزير العمل لمناقشة هموم وقضايا عمال المصانع بالغربية

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

