قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو
أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية
اليونان: استمرار الحرب في غزة سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة
هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع
البحث العلمي تعلن عن برنامج الدكتوراه لغير الدول الأعضاء في CERN
ضياء السيد: الأهلي "مضغوط" ويريد تحقيق الفوز علي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع

الزكاة
الزكاة
أحمد سعيد

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أحكام الشرع الشريف خاصة المتعلقة بأموال الزكاة ومن الأسئلة الشائعة بين كثيرين هو ما يشغل الأذهان حول هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟ لذا في السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية بشأن هذه المسألة الفقهية.

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟ إن الشقق المؤجرة تعد ضمن "المستغلات"، أي إنها أعيان يُنتفع بعائدها دون أصلها؛ لهذا فلا زكاة في قيمة الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في العائد المادي "الإيجار" متى توفرت فيه شروط النصاب.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن شروط وجوب الزكاة في هذا العائد أن يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا، وأن يمر عليه حول كامل، على أن يكون فائضًا عن حاجة صاحبه الأساسية، منوها بأنه إذا تحقق النصاب لكن تم إنفاق المبلغ في تجارة أو مشروع قبل اكتمال الحول، فلا زكاة عليه.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زكاة الشقة المؤجرة مرتبطة فقط بدخلها، فإذا بلغ الإيجار النصاب ومر عليه عام كامل، وجبت فيه زكاة المال المعتادة، ولا علاقة لقيمة الشقة ذاتها بالزكاة.

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء جهاز الابنة؟

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.

ما هي شروط الزكاة ؟

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه، وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".

الزكاة شروط الزكاة دار الإفتاء الإفتاء هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال زكاة مال زكاة زكاة الشقة المؤجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري.. اليوم

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

اموال

ضبط شخصين يغسلان أموال الهجرة غير الشرعية

بالصور

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد