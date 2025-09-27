هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟.. اعرف رأي الشرع

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أحكام الشرع الشريف خاصة المتعلقة بأموال الزكاة ومن الأسئلة الشائعة بين كثيرين هو ما يشغل الأذهان حول هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟ لذا في السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية بشأن هذه المسألة الفقهية.

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردا على تساؤل هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال؟ إن الشقق المؤجرة تعد ضمن "المستغلات"، أي إنها أعيان يُنتفع بعائدها دون أصلها؛ لهذا فلا زكاة في قيمة الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في العائد المادي "الإيجار" متى توفرت فيه شروط النصاب.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن شروط وجوب الزكاة في هذا العائد أن يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا، وأن يمر عليه حول كامل، على أن يكون فائضًا عن حاجة صاحبه الأساسية، منوها بأنه إذا تحقق النصاب لكن تم إنفاق المبلغ في تجارة أو مشروع قبل اكتمال الحول، فلا زكاة عليه.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زكاة الشقة المؤجرة مرتبطة فقط بدخلها، فإذا بلغ الإيجار النصاب ومر عليه عام كامل، وجبت فيه زكاة المال المعتادة، ولا علاقة لقيمة الشقة ذاتها بالزكاة.

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء جهاز الابنة؟

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.

ما هي شروط الزكاة ؟

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه، وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".