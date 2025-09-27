من هم المصورون؟.. أشد الناس عذابًا يوم القيامة

لا يعرف بعض الناس من هم المصورون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة في الحديث الشريف "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون"، ويتساءل عدد من الناس عن المقصود بالمصورين في الحديث لذا في السطور التالية نتعرف على هذه الفئة التي حذر منها النبي .

من هم المصوِّرون الذين حذر منهم النبي ؟

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن هناك فئة من الناس سوف تنال أشد العذاب في يوم القيامة وهم فئة "المصورون" وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون"، وهو حديث يُثير تساؤلات كثيرة: فمن هم هؤلاء المصورون؟.

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المصورين المقصود بهم من يصنعون التماثيل التى تعبد من دون الله.. هذا هو الذي قال عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن البعض يظن خطأ من الحديث الشريف أن المصورين يقصد به من يصور باستخدام الكاميرا، منوها بأن التصوير فى اللغة العربية كان يطلق على صنع التمثال الذي يعبد من دون الله، لكن التصوير فى عصرنا الحالى هو حبس الظل وهو معنى مجازى ليس موجودًا فى معاجم اللغة.

هل الرسم حرام شرعًا؟

وكان أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ممارسة الرسم وتصوير الأشخاص والمناظر الطبيعية، موضحاً أن موهبة الرسم موهبة سامية تربط بين الوجدان والعقل وتتيح للإنسان التعبير عما بداخله ونقل أفكاره وثقافته إلى الآخرين.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرسم كوسيلة تعليمية، حيث رسم خطاً مستقيماً وخطوطاً متفرعة ليعلّم الصحابة معنى الأمل والأجل والابتلاءات، وهو ما يثبت أن الرسم قد يكون وسيلة دعوية وتربوية إذا كان الهدف منه نبيلاً.

أمين الإفتاء: رسم المناظر الطبيعية والرسومات التعليمية أمر مباح شرعا

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن رسم المناظر الطبيعية أو المشاهد الجميلة أو الرسومات التعليمية أمر مباح شرعاً، بل قد يكون نافعاً ثقافياً وفكرياً، أما إذا كان الرسم يتضمن ما يخدش الحياء أو ينتهك الحرمات فهو مرفوض شرعاً.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا مانع من رسم صور الأشخاص تخليداً لذكراهم أو تقديراً لأثرهم في حياتنا، مثل رسم صورة الجد أو الجدة، مبيناً أن ذلك يشبه الصور الفوتوغرافية الحديثة ولا حرج فيه شرعاً.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرسم إذا كان وسيلة للخير أو لنقل القيم الجميلة والمعاني الراقية فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا استخدم في نشر الفساد أو الفحش فهو محرّم".

هل التصوير حرام شرعا؟

وفي إطار الإجابة عن سؤال هل التصوير حرام شرعا ، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعًا، لافتا إلى أنه يجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم"، أن الحديث غير مقصود به التصوير الفوتوغرافي، وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث.

حكم الرسم والتصوير

قالت دار الإفتاء المصرية أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي ؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت إنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.