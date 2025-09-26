قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الرسم حرام؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا إذا كان وسيلة لنقل القيم الجميلة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ممارسة الرسم وتصوير الأشخاص والمناظر الطبيعية، موضحاً أن موهبة الرسم موهبة سامية تربط بين الوجدان والعقل وتتيح للإنسان التعبير عما بداخله ونقل أفكاره وثقافته إلى الآخرين.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرسم كوسيلة تعليمية، حيث رسم خطاً مستقيماً وخطوطاً متفرعة ليعلّم الصحابة معنى الأمل والأجل والابتلاءات، وهو ما يثبت أن الرسم قد يكون وسيلة دعوية وتربوية إذا كان الهدف منه نبيلاً.

أمين الإفتاء: رسم المناظر الطبيعية والرسومات التعليمية أمر مباح شرعا

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن رسم المناظر الطبيعية أو المشاهد الجميلة أو الرسومات التعليمية أمر مباح شرعاً، بل قد يكون نافعاً ثقافياً وفكرياً، أما إذا كان الرسم يتضمن ما يخدش الحياء أو ينتهك الحرمات فهو مرفوض شرعاً.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا مانع من رسم صور الأشخاص تخليداً لذكراهم أو تقديراً لأثرهم في حياتنا، مثل رسم صورة الجد أو الجدة، مبيناً أن ذلك يشبه الصور الفوتوغرافية الحديثة ولا حرج فيه شرعاً.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرسم إذا كان وسيلة للخير أو لنقل القيم الجميلة والمعاني الراقية فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا استخدم في نشر الفساد أو الفحش فهو محرّم".

هل التصوير حرام شرعا؟

وفي إطار الإجابة عن سؤال هل التصوير حرام شرعا ، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعًا، لافتا إلى أنه يجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم"، أن الحديث غير مقصود به التصوير الفوتوغرافي، وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث.

حكم الرسم والتصوير

قالت دار الإفتاء المصرية أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي ؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت إنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.

الشيخ حسن اليداك أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الرسم هل الرسم حرام

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
