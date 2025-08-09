قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
ديني

كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

هل التصوير حرام شرعا؟ سؤال يدور حوله الجدل كثيرا بين الناس، ويقع البعض في حيرة شديدة بسبب هذه المسألة حيث يقول البعض إن التصوير حرام شرعا، إلا أن دار الإفتاء المصرية بينت الحكم في إطار دورها في بيان الأمور الدينية للناس، لذا في السطور التالية نتعرف إجابة هذا التساؤل .

هل التصوير حرام شرعا؟

وفي إطار الإجابة عن سؤال هل التصوير حرام شرعا ، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعًا، لافتا إلى أنه يجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم"، أن الحديث غير مقصود به التصوير الفوتوغرافي، وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث.

حكم الرسم والتصوير

قالت دار الإفتاء المصرية أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي ؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت إنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.

حكم التصوير في الشرع

وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه عندما ظهر التصوير الفوتوغرافي، فكانت الصورة فى النصوص اللغوية تعني التمثال المعبود، فاعتبروا أن التصوير حرام، والمصورون أشد الناس عذابًا؛ لأنهم يساعدون على الشرك والوثنية التى نُريد القضاء عليها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن محمد بخيت المطيعي مفتي الجمهورية الأسبق، ألف كتاب «الجواب الشافي فى التصوير الفوتوغرافي»، وأوضح خلاله أن التصوير عبارة عن احتباس ظل، وهو يشبه الوقوف أمام المرأة أو الظل الذي يظهر فى السير وهو جائز ولاشيء فيه.

التصوير هل التصوير حرام شرعا هل التصوير حرام دار الإفتاء الإفتاء حكم التصوير في الشرع حكم التصوير الدكتور علي جمعة

