منع الاستغلال والتداول دون إذن.. ماذا يمنحك قانون براءات الاختراع؟

حدد قانون حماية الملكية الفكرية مدة حماية براءة الاختراع، حيث نص علي أنها تصل لعشرون عام تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة 10، من القانون، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

كما تنص المادة (26) من قانون حماية الملكية الفكرية، على أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية:

1 - انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.

2 - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

3 - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

4 - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

6 - تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.