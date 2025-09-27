وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة

أجرى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية للاطمئنان على سير الدراسة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، زارا فيها قاعات الدرس، والتقيا بعدد من الأساتذة والطلاب.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب بالعام الدراسي الجديد، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التحلي بآداب العلم وحسن الإنصات للأساتذة، مشيرًا إلى أن طالب الشريعة والقانون يتميز بجمعه للعلوم الشرعية والقانونية.

كما هنأ رئيس الجامعة الطلاب، وحثهم على اغتنام الوقت والحرص على السؤال لمعرفة ما غاب عنهم، وعدم الكبر أو الحياء في طلب العلم، والأخذ بأسبابه، وأن يكون الإنسان نشيطًا في طلبه، قائلًا: إن أولياء أموركم أودعوكم أمانة فكونوا على قدرها في الجد والاجتهاد، وقد اختصكم الله بكلية خرَّجت آلاف العلماء وأعضاء هيئة كبار العلماء، نسأل الله أن تسيروا على نهجهم.

وأشاد وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ، بحرص كبار الأساتذة على نقل خبراتهم للطلاب، والالتزام بالمحاضرات؛ أمثال: الدكتور فؤاد النادي، أستاذ القانون، الذي يحرص على أن يكون قدوة لطلابه في الانضباط والالتزام.