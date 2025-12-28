قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
فن وثقافة

موعد ومكان عزاء المخرج عمرو بيومي

عمرو بيومي
عمرو بيومي
تقى الجيزاوي

اعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج عمرو بيومي الذى رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر الحساب الرسمى لنقابة المهن السينمائية منشور عبر فيسبوك ، جاء فيه: "المغفور له بإذن الله الزميل المخرج/ عمرو بيومي .. يوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 بقاعة مناسبات مسجد الرحمة - شارع محمد صبري أبو علم - باب اللوق - وسط البلد بعد صلاة المغرب من الساعة الخامسة والنصف مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

مسيرة عمرو بيومي الإخراجية 

يعد عمرو بيومي مخرجًا وممثلًا، ولد في 13 سبتمبر 1962، وتخرّج في المعهد العالي للسينما – قسم الإخراج عام 1985.

 بدأ مسيرته الفنية بالعمل كمخرج مساعد في عدد من الأفلام الروائية، وشارك في إخراج نحو 15 فيلمًا خلال الفترة من 1984 إلى 1988، من أبرزها فيلم «جري الوحوش» للمخرج علي عبد الخالق عام 1987.

تدور أحداث «جري الوحوش» حول صديقين، سعيد ونبيل، يعاني الأول من مشكلة عدم الإنجاب، فيسعى نبيل، وهو طبيب، لمساعدته من خلال تجربة طبية غير مألوفة تعتمد على زرع جزء من مخ رجل فقير يُدعى عبدالقوي.

 وبعد إجراء العملية، تتدهور الحالة الصحية لعبدالقوي، بينما تفشل محاولة الإنجاب لدى زوجة سعيد رغم نجاح العملية، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشحون.

 وشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما، منهم نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، حسين الشربيني، وهدى رمزي، وهو من تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبد الخالق.

مناصب عمرو بيومي 

وعلى الصعيد الإداري والمهني، تولى عمرو بيومي منصب المدير العام لشركة «يونايتد سينماس إنترناشونال» في لندن بين عامي 1991 و1994، ثم عمل منسقًا بإحدى شركات الإنتاج في القاهرة من 1995 إلى 1997، كما قدّم عددًا من الأفلام التسجيلية القصيرة، من أبرزها «الجسر» و«الشمس لم تشرق غدًا»، وأخرج فيلم «بلد البنات» عام 2008، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام نفسه.

نقابة المهن السينمائية المخرج عمرو بيومي مسيرة عمرو بيومي الإخراجية عزاء عمرو بيومي

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
