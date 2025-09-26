قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة
الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
استعدادات مكثفة لصرف معاشات شهر أكتوبر 2025
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تشهد محافظات مصر اليوم الجمعة افتتاح وزارة الأوقاف لـ10 مساجد في 8 محافظات مختلفة، وذلك ضمن خطة متواصلة لإعمار بيوت الله عز وجل وصيانتها.

 وشملت الافتتاحات إنشاء مسجد جديد بالكامل، إلى جانب إحلال وتجديد 8 مساجد، فضلًا عن صيانة وتطوير مسجد واحد.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ مطلع يوليو 2025 حتى الآن إلى 175 مسجدًا، من بينها 146 مسجدًا جديدًا أو مجددًا، و29 مسجدًا خضعت لأعمال صيانة وتطوير. 

وأوضحت الوزارة أن ما تم إنجازه منذ يوليو 2014 وحتى الآن بلغ 13,664 مسجدًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 23 مليارًا و702 مليون جنيه.

وجاءت خريطة المساجد الجديدة متنوعة على النحو التالي: في سوهاج جرى تجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب، وفي الشرقية مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين.

 أما في كفر الشيخ فقد تم تجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي، وفي الإسماعيلية مسجد الرحمة بعزبة غنيم.

كما شهدت محافظة أسيوط إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بديروط، وصيانة مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية، بينما في الفيوم تم تجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية. 

وفي أسوان اكتمل بناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية بمركز كوم أمبو، وأخيرًا شهدت البحيرة تجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية فرهاش.

وتؤكد هذه الافتتاحات حرص وزارة الأوقاف على تعزيز رسالتها في إعمار المساجد ماديًا وفكريًا، وتوفير بيئة روحية مهيأة للمصلين في جميع أنحاء الجمهورية.

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

