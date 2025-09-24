قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: اعتماد 72 خطيبا جديدا و6 واعظات بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد ٧٢ خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين من مديريات أوقاف: كفر الشيخ – القاهرة – الوادي الجديد – أسيوط، إضافة إلى اعتماد ٦ واعظات من المتقدمات للدورة الثانية لإعداد الخطباء والواعظات، على أن تنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من هذه المحافظات أو من المحافظات الأخرى.

وللاطلاع على الأسماء، الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا 

محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف

من ناحية أخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الوقفية غير المستغلة، واستثمارها في مشروعات خدمية وتنموية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ومحمود عوض النجدي، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، وسهير صلاح، مدير عام الإسكان والتشييد بالهيئة، والمحاسب سعد الصافي، مدير عام فرع الهيئة بالفيوم، وعبد المنعم رجب، رئيس الملكية بالفرع، ومحمد سميح، مدير الشئون القانونية.

وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون بين محافظة الفيوم وهيئة الأوقاف المصرية للاستغلال الأمثل لقطع الأراضي المملوكة للهيئة في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على الهيئة وأهالي المحافظة، إلى جانب بحث الإجراءات القانونية اللازمة لفض التشابكات الخاصة ببعض الأصول الوقفية بما يضمن إدخالها في مشروعات تنموية تدعم خطط الدولة، وتحسن جودة حياة المواطنين.

الأوقاف خطباء مكافاة واعظات بند التحسين

