رفع 119 طن من المخلفات بقرى مركز صدفا في أسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

رفع كميات كبيرة من المخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية بمركز صدفا أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات من الشوارع والميادين العامة والمدارس، وأماكن التجميع وصناديق القمامة، وأمام المصالح الحكومية ومداخل القرى، إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، وذلك باستخدام معدات وسيارات الحملات الميكانيكية من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات وسيارات كنس آلي.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 33 طنًا من المخلفات بشوارع مدينة صدفا، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس برفع 25 طنًا من المخلفات من جانبي الطرق والشوارع، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية مجريس حملة نظافة أسفرت عن رفع 20 طنًا من المخلفات بقرية مجريس وقرية بني فيز.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية الدوير برفع 23 طنًا من المخلفات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتجميع المخلفات من المنازل، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية البربا حملة نظافة شملت جسر طراد البربا وتفرعاته، تم خلالها رفع ونقل نحو 19 طنًا من المخلفات.

وأكد محافظ أسيوط أنه جرى نقل جميع المخلفات التي تم رفعها إلى المقالب العمومية ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات والاشتراطات البيئية المعتمدة، مشددًا على استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية تليق بأبناء المحافظة.