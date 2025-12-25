قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 119 طن من المخلفات بقرى مركز صدفا في أسيوط

رفع 119 طن من المخلفات بقرى مركز صدفا بأسيوط
رفع 119 طن من المخلفات بقرى مركز صدفا بأسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

 رفع كميات كبيرة من المخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية بمركز صدفا أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات من الشوارع والميادين العامة والمدارس، وأماكن التجميع وصناديق القمامة، وأمام المصالح الحكومية ومداخل القرى، إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، وذلك باستخدام معدات وسيارات الحملات الميكانيكية من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات وسيارات كنس آلي.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 33 طنًا من المخلفات بشوارع مدينة صدفا، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد إلياس برفع 25 طنًا من المخلفات من جانبي الطرق والشوارع، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية مجريس حملة نظافة أسفرت عن رفع 20 طنًا من المخلفات بقرية مجريس وقرية بني فيز.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية الدوير برفع 23 طنًا من المخلفات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتجميع المخلفات من المنازل، كما نفذت الوحدة المحلية لقرية البربا حملة نظافة شملت جسر طراد البربا وتفرعاته، تم خلالها رفع ونقل نحو 19 طنًا من المخلفات.

وأكد محافظ أسيوط أنه جرى نقل جميع المخلفات التي تم رفعها إلى المقالب العمومية ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات والاشتراطات البيئية المعتمدة، مشددًا على استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية تليق بأبناء المحافظة.

أسيوط حملات النظافة رفع تراكمات القمامة البيئة المظهر الحضاري مركز صدفا المخلفات الميادين العامة الشوارع المدارس صناديق القمامة المصالح الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد