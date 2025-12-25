قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسيوط: فوز 15 طالبًا وطالبة في مسابقة "لمحات من الهند"

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن فوز 15 طالبًا وطالبة من مدارس المحافظة في فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لعام 2025، والتي أُقيمت على مستوى الجمهورية بمشاركة واسعة من طلاب المدارس المصرية.

شارك من مدارس أسيوط نحو 1300 طالب وطالبة

وأوضح محافظ أسيوط أن المسابقة نظمت برعاية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند بالقاهرة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهدت هذا العام مشاركة نحو 30 ألف طالب وطالبة من 22 محافظة، فيما شارك من مدارس أسيوط نحو 1300 طالب وطالبة، ونجح 15 منهم في حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الفائزين ولجميع المشرفين والقائمين على المسابقة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس تميز طلاب أسيوط وقدرتهم على الإبداع الفني وتقديم أعمال اتسمت بالدقة والجمال والابتكار. كما أعلن دعمه الكامل للأنشطة المدرسية المختلفة، وحرصه على رعاية الموهوبين والمتميزين في شتى المجالات وتكريمهم بما يليق بجهودهم.

وأشار المحافظ إلى أن قائمة الفائزين شملت مختلف المراحل التعليمية؛ ففي المرحلة الابتدائية فازت الطالبة فاطمة عبد النبي مصطفى، بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالنخيلة، بالمركز الأول، والطالبة جولي أيمن زكريا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان بأسيوط بالمركز الثاني، والطالبة فريدة خالد صلاح بمدرسة دار الفردوس لغات 30 يونيو بالمركز الثالث، والطالبة هنا عز الدين محمد بمدرسة دار الأقصى بالمركز الرابع، والطالب عثمان محمود عثمان بمدرسة درية الحسيني الابتدائية بالمركز الخامس.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز الطالب إياد محمد محمد بمدرسة ناصر الإعدادية بنين بالمركز الأول، والطالبة كارين باسم رفعت بمدرسة السلام لغات بالمركز الثاني، والطالب عمر أحمد راضي بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات بالمركز الثالث، والطالبة نوران أشرف كامل بمدرسة ثورة 25 يناير الرسمية لغات بالمركز الرابع، والطالبة هاجر عادل محمد بمدرسة النهضة الإعدادية بنات بالمركز الخامس.

أما على مستوى المرحلة الثانوية، فقد حصلت الطالبة ماريو أسامة فخري بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات على المركز الأول، والطالبة كريستين عشم بلاوي بمدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات على المركز الثاني، والطالبة رين روماني فهيم بمدرسة الانتصار الرسمية لغات على المركز الثالث، والطالبة آلاء محمود أحمد بمدرسة الغنايم الثانوية بنات على المركز الرابع، والطالبة فيبرونيا بشاي متى بمدرسة جميل أبو عقرب الثانوية على المركز الخامس.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن مسابقة "لمحات من الهند" حظيت هذا العام بدعم كامل من محافظ أسيوط، الذي وجه بتكريم الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة، إلى جانب تحفيز جميع المشاركين من مختلف الإدارات التعليمية، ومنحهم 165 ألف جنيه دعمًا لتنمية مواهبهم وتشجيعهم على التفوق الدراسي مشيرًا إلى الدعم الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، وبإشراف وتوجيه الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، موجهًا الشكر لتوجيه التربية الفنية ولكل القائمين على تنظيم المسابقة، ومقدمًا التهنئة للطلاب الفائزين مع تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز.

أسيوط مدارس المحافظة لمحات من الهند الجمهورية طلاب المدارس المصرية مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي التابع لسفارة الهند وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

