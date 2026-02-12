مهمة صعبة للبايرن ومباريات قوية بالدوري الألماني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لمهمة صعبة حين يحل ضيفا بعد غد السبت علي فيردر بريمن في الجولة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري الإلماني.



ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة بعد خوض 21 مباراة حيث فاز في 14 وتعادل في 3 وخسر مرة وحيدة بينما يعاني بريمن من التواجد في المركز الــ16 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد تحقيقة 4 انتصارات فقط وتعادل في 7 وخسر في 10 مباريات .



وتشهد مباريات تلك الجولة غدا مواجهة بوروسيا دورتموند مع ماينز ،ويلتقي بعد غد السبت هامبورج مع يونيون برلين وهوفنهايم مع فرايبورج وباير ليفركوزن مع سانت باولي واينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت مع كولن، على أن يلتقي يوم الأحد أوجسبورج مع هايدنهايم ولايبزج مع فولفسبورج.