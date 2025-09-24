الإفتاء توضح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.. اعرف الوقت المناسب

صلاة الاستخارة من السنن العظيمة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلجأ المسلم إلى صلاة الاستخارة طلبًا للهداية في أمور حياته، واختيار ما فيه الخير له في دينه ودنياه، فهي باب من أبواب التوكل على الله، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية لمعرفة أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.

أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة

وفي إطار توضيح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الثلث الأخير من الليل يُعد من أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة، لافتا إلى أداء صلاة الاستخارة يكون في غير أوقات النهي عن الصلاة مثل أوقات الكراهة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الثلث الأخير من الليل ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: "ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من داعٍ فأستجيب له؟".

ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة له، بأن صلاة الاستخارة تؤدى بركعتين؛ حيث يُقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الإخلاص.

كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟

أولا: عن طريق انشراح الصدر، وهو ميل الإنسان وارتياحه للأمر الذي استخار الله فيه، فإنّه حينها يبني على هذا الانشراح، ويمضي في الأمر.

ثانيًا: انقباض الصدر، وهو شعور المستخير بالضيق والنفور من الأمر الذي استخار الله فيه، فإن كان قلبه معلّقًا بالأمر قبل الاستخارة، فإنّ قلبه سينحرف عنه بعدها.

ثالثًا: حصول الرؤيا في المنام، وهي ليست شرطًا بعد الاستخارة، ولكنّها قد ترد على المرء بعد استخارته، فحينها ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم عن تأويلها، ممّا يعينه على معرفة وجه الصواب.

رابعًا: جهالة بالحال، فلا انشراح للصدر ولا انقباض له، وفي هذه الحالة يحسُن بالمستخير أن يكرّر استخارته حتى يظهر له شيء من الانشراح أو عدمه.

خامسًا: أن يبقى حاله مجهولًا، حتى بعد إعادة استخارته، وحينها يُفضّل أن يتوجّه العبد إلى أهل العلم والخبرة، وأصحاب العقول الراجحة، لسؤالهم عن الأمر، واستشارتهم فيه، فقد رُوي: «ما خاب من استخار، وما ندم من استشار».

دعاء صلاة الاستخارة

وبعد أداء صلاة الاستخارة يجب على المصلي أن يردد دعاء صلاة الاستخارة بعد الانتهاء من الركعتين وهو ما جاء الحديث الشريف :

في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي -أوْ قالَ في عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي قالَ: "وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ».