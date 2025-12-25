قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة


وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة في الثامنة من مساء اليوم الخميس بإستاد المقاولون العرب.

ويتواجد نادي الزمالك، في المجموعة الثالثة رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود وسموحة".

غيابات الزمالك ضد سموحة 

يغيب عن الزمالك فى لقاء سموحة كل من عبد الله السعيد، أحمد ربيع، أحمد حسام، نبيل عماد دونجا، للتأهيل من الإصابة، ومحمد السيد، أحمد حمدى، للتجميد على خلفية أزمة كلا منهما مع الزمالك سواء بسبب التجديد او خلاف مع المدير الفني.


كما يغيب الخماسى حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، محمد شحاتة، محمد صبحى، محمد إسماعيل للمشاركة مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالمغرب، وكذلك سيف الجزيرى، وشيكو بانزا، للانضمام لمنتخبات بلادهم في بطولة أمم أفريقيا.

ويلعب الجزيرى مع منتخب تونس، و شيكو بانزا مع أنجولا إلي جانب المغربي محمود بنتايج الذي أقام حفل زفافه على نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن يلعب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل الزمالك المتوقع :
حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي "الونش"- هشام فؤاد- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد- سيف جعفر- ناصر ماهر- آدم كايد- خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي.

