تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة



وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة في الثامنة من مساء اليوم الخميس بإستاد المقاولون العرب.

ويتواجد نادي الزمالك، في المجموعة الثالثة رفقة كل من: "زد، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود وسموحة".

ومن المتوقع أن يلعب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل الزمالك المتوقع :

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي "الونش"- هشام فؤاد- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد- سيف جعفر- ناصر ماهر- آدم كايد- خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي.