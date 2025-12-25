قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد طنجة يستعيد عبد الحميد معالي بعد تجربة قصيرة مع الزمالك

رباب الهواري

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي، بشكل رسمي، تعاقده مع لاعبه السابق عبد الحميد معالي، ليعود إلى صفوف الفريق من جديد بعد فترة قصيرة قضاها داخل نادي الزمالك المصري. 

وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للنادي، التي أكدت أن الصفقة تمت في إطار انتقال حر عقب فسخ عقد اللاعب مع الزمالك.
 

تفاصيل التعاقد الجديد

وأوضح اتحاد طنجة أن عبد الحميد معالي وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف الموسم، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور وصناعة الفارق خلال المرحلة المقبلة. وجاءت عودة اللاعب بعد اتفاق ودي أنهى ارتباطه بنادي الزمالك، نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية.

تجربة غير موفقة مع الزمالك

وكان معالي، البالغ من العمر 19 عامًا، قد انضم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد طنجة، وسط آمال كبيرة بتقديم إضافة قوية للفريق الأبيض. إلا أن التجربة لم تسر كما كان متوقعًا، حيث لم يحصل اللاعب على فرصة المشاركة بشكل منتظم، ما دفعه لإعادة التفكير في مستقبله والبحث عن محطة تمنحه فرصة اللعب والتطور.

موعد الانضمام للتدريبات

وكشفت مصادر داخل نادي اتحاد طنجة أن عبد الحميد معالي سينضم رسميًا إلى تدريبات الفريق بدءًا من يوم 28 ديسمبر الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب حسم رغبته في العودة لاتحاد طنجة، رغم وجود منافسة من نادي الجيش الملكي، ليحسم النادي الصفقة لصالحه في النهاية.

وضع اتحاد طنجة في الدوري المغربي

ويحتل اتحاد طنجة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، وتعادل في خمس مباريات، بينما تلقى خسارتين. ويأمل الفريق أن تساهم عودة معالي في تحسين النتائج خلال المباريات المقبلة.

صدمة داخل الزمالك

على الجانب الآخر، أثارت أنباء رحيل عبد الحميد معالي حالة من الجدل داخل نادي الزمالك، خاصة فيما يتعلق بملف اللاعبين الشباب، وتأثير رحيلهم المبكر على مستقبل الفريق خلال الموسم الحالي.


 

عبدالحميد معالي الزمالك اخبار الزمالك اتحاد طنجة

