قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الثامنة من مساء غدٍ الخميس، على ستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر– آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.