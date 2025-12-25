اليوم.. الزمالك يصطدم بسموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية مساء اليوم الخميس أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس. ويدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية لمواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج مميزة في البطولة المحلية. في المقابل، يطمح فريق سموحة إلى تقديم أداء قوي ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الفرق المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وسموحة إلى الحكم هيثم عثمان، ويعاونه على الخطوط كل من محمد سعيد شيكا ومحمد أبو رحاب كمساعدين. ويتولى محمد ناصر عباس مهمة الحكم الرابع، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الحكم وليد ناجي، ويعاونه أحمد لطفي، في إطار الحرص على تحقيق العدالة التحكيمية داخل الملعب.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر



يتواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم أندية: زد، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، بالإضافة إلى سموحة. ويشارك في البطولة هذا الموسم 21 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، ما يزيد من قوة المنافسة وصعوبة المباريات.



