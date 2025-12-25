وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية قامت بهدم 41 سجنًا، واستبدالها بمراكز للتأهيل والإصلاح، في إطار تطوير المنظومة العقابية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخارجية أن عددًا من سفراء دول العالم الذين يزورون مصر قاموا بجولات داخل مراكز التأهيل والإصلاح، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الضيوف أعربوا عن إشادتهم الكبيرة بهذه المراكز، وما توفره من رعاية صحية وغذائية متكاملة وغير مسبوقة.

وأوضح عبد العاطي أن هناك حالات لنزلاء انتهت مدة أحكامهم ورفضوا مغادرة مراكز التأهيل، وهو ما يعكس التطور الكبير في أسلوب التعامل مع هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية والغذائية المقدمة داخل تلك المراكز.

وفيما يخص الحالات الفردية، أكد وزير الخارجية أن معظم هذه الحالات تم دمجها بالفعل في المجتمع، مشيرًا إلى أن آخرها علاء عبد الفتاح، الذي تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.