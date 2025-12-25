قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الخارجية: نرفض استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط

وزير الخارجية يحضر اجتماع حقوق إنسان الشيوخ
فريدة محمد

أكد  بدر عبد العاطي وزير الخارجية على الدور الذى تقوم به مصر لدعم ملف حقوق الإنسان وقال :الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتعامل ملف حقوق الإنسان كمجرد شعار و إنما برؤية شاملة تحقق مصلحة  الإنسان  المصري.

و قال  وزير الخارجية إلى الجهود التي بذلت بتطوير مراكز التأهيل والإصلاح ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس.

وقال :هناك تنسيق متكامل مع وزارة الداخلية ،وهناك اشادات دولية  واضحة بالجهود المبذولة في عدد من مراكز التأهيل التي تم تطويرها ومن بينها  وادى النطرون والعاشر من رمضان سواء من خلال المعاملة للنزلاء  أو تأهيلهم مرة أخري للخروج إلى المجتمع ،وكذلك  الرعاية الصحية والطبية لنزلاء مراكز الإصلاح ..وهذا يعكس التعامل نجاحنا  مع هذا الملف .

وشدد السفير بدر عبد العاطي على نجاح الدولة المصرية في التعامل مع ملف  العفو الرئاسي.وقال : تم التعامل مع  الأف من الحالات وتم ادماجهم مرة أخري داخل المجتمع  فى المجتمع وإعادة دمجهم وأبرزهم علاء عبد الفتاح والذي تم رفع أسمه من قوائم الممنوعين  مما يعكس دور الدولة في تحقيق نتائج هذا الملف .

وشدد وزير الخارجية إلي أهمية  البرامج التي تكفلها الدولة من اجل توفير مظلة اجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والذي نجح في  تطوير القري بالمحافظات المصرية  .وقال :هذا النموذج أصبح ينقل لدول عربية للاستفادة منه

أكد السفير  بدر  عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر تلتزم بأوضاع الإنسان  طواعية و ليس  بنظرية لى  الذراع".

و قال أن التطوير مستمر و الدول لاتصل لمرحلة الكمال في هذا الملف ، و لفت إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وتقديم  تقرير مستدام عن ملف حقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي .  

و شدد السفير بدر عبد العاطي قائلا:  نرفض تسيس ملف حقوق الانسان نحاربه و قاومنا هذا الفكر  في إطار مجلس حقوق الانسان الدولي بالامم المتحدة و نرفضى استخدامه كأداة للضغط.

 واستطرد قائلا : سقطت الأقنعة  و لن نسمح بإعطاء  دورس لأحد بعدما حدث للشعب الفلسطيني البرئ ، و هناك دول دأبت على إعطاء دروس و هؤلاء هددوا طلبة مصريين و عرب لأنهم تظاهروا سلميا لوقف حرب غزة .

و قال :الطلبة تم تهديدهم  لرفضهم  القتل في غزة وتم تهديدهم  بالترحيل و نزع الإقامة منهم .

وأستطرد قائلا  :هؤلاء لا يجب أن  ينصبوا  نفسهم  مدرسين و قضاة في مجال  حقوق الانسان لأنهم سقطوا امتحان حقوق الانسان.

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية والركود يضغط على السوق

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ببنها لتعزيز جودة الخدمات للمواطنين

بحضور وزير التموين والمحافظ.. افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

