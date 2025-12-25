وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ لبحث تعزيز جهود الدولة ودعم المصالح الوطنية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ اليوم الخميس.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية في ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في دعم الثوابت المصرية، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع برلمانات دول العالم، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية المختلفة، وأيضا فيما يتعلق بالطلبات القنصلية، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها وزارة الخارجية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين ورعاية شئونهم.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التطلع لاستمرار التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية مع مجلس الشيوخ بما يعزز جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات ويخدم أهداف ومصالح الوطن، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع مجلسي الشيوخ والنواب لتبادل وجهات النظر بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، فضلًا عن مناقشة التحديات الإقليمية والملفات ذات الأولوية المتعلقة بمصالح المصريين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني في مصر.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لتيسير مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً حرص الوزارة على تمكين المواطنين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وفى نهاية اللقاء قام الوزير عبد العاطي بإهداء المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ نسخة من الكتاب الذى اصدرته وزارة الخارجية بعنوان "الاتزان الاستراتيجى، ملامح من السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات" والذى يتناول مفهوم الاتزان الاستراتيجى الذى أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية.