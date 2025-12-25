قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر

بالون طائر
بالون طائر
أ ش أ

حلقت في سماء الأقصر، اليوم/الخميس/ 74 رحلة بالون طائر على متنها أكثرمن 1630 من مختلف الجنسيات الأجنبية، في نزهة ترفيهية لمشاهدة معالم المدينة.


وقال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، في تصريحات صحفية، إن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد في احضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.


وأضاف أن سماء المحافظة شهدت، اليوم تحليق 74 رحلة بالون طائر أقلت أكثر من 1630 سائحا من مختلف الجنسيات ، موضحا أن سياحة البالون تحظي بالكثير من الثقة من جانب السائحين؛ لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.


وأشار إلى أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة ، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.

سماء الأقصر رحلة بالون طائر نزهة ترفيهية مشاهدة معالم المدينة شركات البالون الطائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

غلاف الرواية

ظل الإمام أولى روايات نهلة النمر تجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني

نادية مصطفى

لا يمكن تبريره.. نادية مصطفى تدعم ريهام عبد الغفور

طلقني

طرح فيلم"طلقني"في السينمات السعودية.. اليوم

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد