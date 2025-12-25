تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم/الخميس/ 74 رحلة بالون طائر على متنها أكثرمن 1630 من مختلف الجنسيات الأجنبية، في نزهة ترفيهية لمشاهدة معالم المدينة.



وقال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، في تصريحات صحفية، إن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد في احضان ملوك الفراعنة وبداية الموسم الشتوي المشمس والرائع.



وأضاف أن سماء المحافظة شهدت، اليوم تحليق 74 رحلة بالون طائر أقلت أكثر من 1630 سائحا من مختلف الجنسيات ، موضحا أن سياحة البالون تحظي بالكثير من الثقة من جانب السائحين؛ لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.



وأشار إلى أن رحلات البالون تصل لارتفاع 650 مترا أي بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة ، ويستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات وغيرها من معالم المدينة.