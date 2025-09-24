أوقاف شمال سيناء: 217 ندوة بالمساجد ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تنظّيم 217 ندوة بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، في إطار استمرار جهود وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي.



وقال مدير عام أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق - في تصريح، اليوم الأربعاء، إن الندوات عقدت تحت عنوان "منهج النبي ﷺ في الترشيد وذم الإسراف"، بالتعاون مع الأزهر الشريف، برعاية شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.



وأضاف الشيخ محمود مرزوق، أن المحاضرين أكدوا أنّ الإسلام نهى عن الإسراف والتبذير في كل شيء، سواء في الإنفاق أو الاستهلاك؛ فيما يتعلق بالطعام والشراب واللباس والزينة، وأن الإسراف لا علاقة له بالقلة أو الكثرة، وإلا لطلبنا من الفقير أن يرشد وتركنا الغني يفعل ما يشاء، غير أن الأمر بالترشيد والنهي عن الإسراف جاء عامًّا للفقير والغني على حد سواء، في الندرة والوفرة بلا تفصيل ولا استثناء.