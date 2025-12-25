قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
حوادث

بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل

ارشيفية
ارشيفية
مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية لكوبرى قصر النيل المعدنى .

مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى قصر النيل على المراحل التالية:-

المرحلة الأولى الإتجاه القادم من ميدان الجزيرة إتجاه ميدان التحرير يتم تنفيذ أعمال الصيانة للإتجاه كمرحلة أولى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

- غلق مدخل كوبرى قصر النيل من ميدان الجزيرة مع توجيه المركبات يساراً إتجاه شارع الجزيرة فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق وسط المدينة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض إعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 26/12/2025 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى ، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 2/1/2026 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

المرحلة الثانية الإتجاه القادم من ميدان التحرير إتجاه ميدان الجزيرة يتم تنفيذ أعمال الصيانة للإتجاه كمرحلة ثانية مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

- غلق مدخل شارع التحرير إتجاه كوبرى قصر النيل من ميدان التحرير مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير فشارع ميريت باشا فميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل كوبرى أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة.

- غلق مطلع كوبرى قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح مع توجيه المركبات بمحور كورنيش النيل إتجاه ميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر إتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر إتجاه شارع الجزيرة .

- ويتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية إعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 9/1/2026 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى ، ومن الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 16/1/2026 وحتى الساعة 12 ظهراً من صباح اليوم التالى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غلق كوبرى قصر النيل الإدارة العامة لمرور القاهرة كوبرى قصر النيل

