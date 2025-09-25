قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
متحدث فتح: الاعترافات الدولية حولت صوت فلسطين لكل الأحرار في العالم
صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ
مصري مقيم بالإمارات: الرئيس السيسي استطاع أن يكسب دعم 90% من دول العالم
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
ديني

الأوقاف: إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظيفة عامل مسجد عبر بوابة الوظائف الحكومية

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف أن جهاز التنظيم والادارة قرر إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

للاطلاع على النتيجة، يرجى زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg

https://jobs.caoa.gov.eg

كما يهيب الجهاز بالناجحين الدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

في سياق آخر.. تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد غدًا الجمعة الموافق ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (٨) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠١٥م حتى الآن، إلى (١٧٥) مسجدًا، من بينها (١٤٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٩) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م، بلغ (١٣٦٦٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٧٠٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

في محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب – مركز سوهاج.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة – مركز كفر صقر؛ ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين – مركز فاقوس.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غنيم بقرية المحسمة الجديدة – مركز أبو صوير.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ وصيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية – مركز الفتح.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية بقرية فانوس - مركز طامية.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة زراعة ٣ بقرية فرهاش – مركز حوش عيسى.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

