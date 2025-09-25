قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
ديني

حفاظًا على الفرد والمجتمع| «الأوقاف» و«الأزهر» يطلقان 1860 ندوة لمكافحة الإسراف وترسيخ قيم الترشيد

شيماء جمال

نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية عقب صلاة العشاء في (1860) مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الترشيد وذم الإسراف".

وتناول العلماء المشاركون من الأوقاف والأزهر الشريف مظاهر الهدي النبوي في الاعتدال وحسن استثمار الموارد، مؤكدين أهمية نبذ الإسراف بجميع صوره حفاظًا على الفرد والمجتمع.

وأوضحوا أن الإسلام دعا إلى التوازن في الاستهلاك، وربط بين السلوك الرشيد والقيم الدينية والأخلاقية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الحياة وصون البيئة.

كما أكد المشاركون أن الالتزام بالتوجيهات النبوية في هذا المجال لا يقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل يمتد أثره ليشمل بناء مجتمع واعٍ يُحسن إدارة موارده ويوازن بين احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل. وشددوا على أن مواجهة ظاهرة الإسراف مسئولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والأسرة والمؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية الوطنية.

وتأتي هذه الندوات في إطار الدور التوعوي لوزارة الأوقاف ورسالتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، والتصدي للقضايا المجتمعية المعاصرة من خلال رؤية دعوية وسطية مستنيرة تُسهم في نشر الوعي السلوكي وبناء الشخصية الوطنية الواعية والمنضبطة.

الأوقاف وزارة الأوقاف الأزهر ندوات علمية العشاء المنبر الثابت منهج النبي ﷺ في الترشيد وذم الإسراف

