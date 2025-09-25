قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح 10 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله .. غدا

الأوقاف تفتتح (١٠) مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٠) مساجد غدًا الجمعة الموافق ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (٨) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠١٥م حتى الآن، إلى (١٧٥) مسجدًا، من بينها (١٤٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٩) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م، بلغ (١٣٦٦٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٧٠٢ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الشمرات بقرية عرابة أبو دهب – مركز سوهاج.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد المخامرة بقرية شنيط الحرابوة – مركز كفر صقر؛ ومسجد الحمامدة الغربي بقرية الدميين – مركز فاقوس.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة عباس الشرنوبي – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غنيم بقرية المحسمة الجديدة – مركز أبو صوير.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو قفه بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ وصيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية عرب الكلابات الشرقية – مركز الفتح.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد النور المحمدي بعزبة الحجراية بقرية فانوس - مركز طامية.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد عثمان بن عفان بقرية العباسية – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة زراعة ٣ بقرية فرهاش – مركز حوش عيسى.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

