بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
ماذا كان يقول النبي بعد انتهائه من الصلاة؟..علي جمعة يوضح

شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الصلاة.

وقال جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي

ان ثَوْبَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». [مسلم]

وبين معنى الحديث وقال:

(كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ) أي: سلم منها.

 (اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا) أي: طلب المغفرة من ربه تعالى ثلاثا من المرات.

 زاد البزار في روايته: "ومسح جبهته بيده اليمنى".

 قيل للأوزاعي -وهو أحد رواة الحديث-: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله.

 قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: استغفاره عقب الفراغ من الصلاة استغفار من رؤية الصلاة.

(ثُمَّ قَالَ) بعد الاستغفار. 

(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ) أي: المختص بالتنزه عن النقائص والعيوب لا غيرك.

 (وَمِنْكَ السَّلَامُ) أي: أن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه ولا ملاذ له غيرك.

 فدل على التخصيص بتقدم الخبر على المبتدأ أي وإليك يعود السلام يعني إذا شوهد ظاهرًا أن أحدًا من غيره فهو بالحقيقة راجع إليك وإلى توفيقك إياه. 

وقال التوربشتي: أرى قوله: "ومنك السلام" واردًا مورد البيان لقوله: "أنت السلام" وذلك أن الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان قد وجد بعرضة أنه ممن يصيبه تضرر وهذا لا يتصور في صفاته تعالى، بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلق فإنهم بصدد الافتقار فهو المتعالي عن ذلك فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضها. 

(تَبَارَكْتُ) تعظمت وتمجدت أو حييت بالبركة. وأصل الكلمة للدوام والثبات ومن ذلك البركة. 

قال القرطبي : (تباركت) تفاعلت من البركة، وهي الكثرة والنماء، ومعناه تعاظمت؛ إذ كثرت صفات جلالك وكمالك.

(يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) لا تستعمل هذه الكلمة في غير الله تعالى عما تتوهمه الأوهام وتتصوره العقول والإفهام.

الصلاة النبي الرسول ماذا كان يقول النبي عند انتهائه من الصلاة الاستغفار علي جمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

