قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب
انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن
لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة
"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم
حكم ارتداء الحظاظات .. أمين الفتوى يوضح
وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا كان يفعل النبي إذا أصابه مرض؟..على جمعة يوضح

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن ماذا كان يفعل النبي إذا مرض وذلك على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها.

وقال جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي إن السيدة عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: « كانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَات وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ». [مسلم]

وبين شرح الحديث ومعناه كالتالى: (كانَ إِذَا اشْتَكَى) أي: مرض.

 (نَفَثَ) أي: خرج هواء من فمه مع شيء من ريقه على نفسه بالمعوذات "الإخلاص، والفلق، والناس".

قال الزمخشري: والنفث بالفم شبيه بالنفخ. ويقال: نفث الراقي ريقه، وهو أقل من التفل. والحية تنفث السم، ومنه قولهم: "لا بد للمصدور أن ينفث". 

 (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) أي: مسح من ذلك النفث بيمينه أعضاءه. 

ولفت إلى أن فائدة النفث: التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر. وفيه تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال ذلك الريق. 

وأشار إلى أنه خص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلًا؛ ففي الإخلاص كمال التوحيد الاعتقادي، وفي الاستعاذة من شر ما خلق مايعمم الأشباح والأرواح.

وتابع: وبقية هذا الحديث في صحيح البخاري: "فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى.

تنبيه: قال الحكيم: جاء في رواية بدل "فنفث" "فقرأ"، فدل على أن النفث قبل القراءة. وفي حديث: بدأ بذكر القرآن ثم النفث، وفي آخر: بدأ بذكر النفث بالقراءة. فلا يكون النفث إلا بعد القراءة. 

 وفي حديث آخر: "نفث" بـ"قل هو الله أحد"، وذلك يدل على أن القراءة تقدمت، ثم نفث ببركتها؛ لأن القصد وصول نورها إلى الجسد، فلا يصل إلا بذلك. فإذا قرأ استنار صدره بنور المقروء، الذي يتلوه كل قارئ على قدره.

ماذا كان يفعل النبي إذا أصابه مرض النبي المرض نفث المعوذات الإخلاص السيدة عائشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يتألق في أحدث ظهور.. شاهد

سمر قبل آخر صورك

نادى سينما الأوبرا يعرض "سمر ..قبل آخر صورة" على المسرح الصغير

الفنان عيد أبو الحمد

القرآن سر سعادتي.. عيد أبو الحمد: أعيش حالة تواصل روحي مع الله| خاص

بالصور

أخطاء شائعة في الريجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن
أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن
أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد