ماذا كان يفعل النبي إذا أصابه مرض؟..على جمعة يوضح

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن ماذا كان يفعل النبي إذا مرض وذلك على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها.

وقال جاء فى كتاب الشمائل الشريفة - للإمام جلال الدين السيوطي - وشرح الإمام المناوي إن السيدة عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: « كانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَات وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ». [مسلم]

وبين شرح الحديث ومعناه كالتالى: (كانَ إِذَا اشْتَكَى) أي: مرض.

(نَفَثَ) أي: خرج هواء من فمه مع شيء من ريقه على نفسه بالمعوذات "الإخلاص، والفلق، والناس".

قال الزمخشري: والنفث بالفم شبيه بالنفخ. ويقال: نفث الراقي ريقه، وهو أقل من التفل. والحية تنفث السم، ومنه قولهم: "لا بد للمصدور أن ينفث".

(وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ) أي: مسح من ذلك النفث بيمينه أعضاءه.

ولفت إلى أن فائدة النفث: التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر. وفيه تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال ذلك الريق.

وأشار إلى أنه خص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلًا؛ ففي الإخلاص كمال التوحيد الاعتقادي، وفي الاستعاذة من شر ما خلق مايعمم الأشباح والأرواح.

وتابع: وبقية هذا الحديث في صحيح البخاري: "فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى.

تنبيه: قال الحكيم: جاء في رواية بدل "فنفث" "فقرأ"، فدل على أن النفث قبل القراءة. وفي حديث: بدأ بذكر القرآن ثم النفث، وفي آخر: بدأ بذكر النفث بالقراءة. فلا يكون النفث إلا بعد القراءة.

وفي حديث آخر: "نفث" بـ"قل هو الله أحد"، وذلك يدل على أن القراءة تقدمت، ثم نفث ببركتها؛ لأن القصد وصول نورها إلى الجسد، فلا يصل إلا بذلك. فإذا قرأ استنار صدره بنور المقروء، الذي يتلوه كل قارئ على قدره.