ما نور الله في قوله تعالى "يهدى الله لنوره من يشاء".. علي جمعة يوضح

نشر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: ان ربنا - سبحانه وتعالى - ذكر فى كتابه المبين نور سيدنا النبي ﷺ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً ونَذِيراً * ودَاعِياً إلَى اللَّهِ بِإذْنِهِ وسِرَاجاً مُّنِيراً}

وتابع: فوصفه بأنه منير، ووصفه بأنه سراج ﷺ؛ والسراج هو المصباح, والسراج هو الشمس, والسراج كل ما يضيء الظلمة فيبددها. فالنبي ﷺ بدد الظلمات، وأطلق الله النور في كتابه على نبيه، لكنه - سبحانه وتعالى - أطلقه على أشياء أخرى: أطلقه على الرحمن - سبحانه وتعالى -, وأطلقه على الأكوان في النور الحسي, وأطلقه على سيد ولد عدنان ﷺ, وأطلقه على القرآن الذي جعله فرقانًا بين البشر، وجعله الكلمة الأخيرة التي خاطب بها العالمين، وأرسل النبي ﷺ به خاتمًا للنبيين صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كما أطلقه - سبحانه وتعالى - على الإيمان.

وأشار إلى أن النور في القرآن على خمسة أنحاء: نور الرحمن, ونور الأكوان, ونور سيد ولد عدنان ﷺ, ونور القرآن, ونور الهداية والإيمان.

ولفت إلى أن الله أطلق النور على الرحمن، فأصبح هناك ذلك النوع الذي جعل الهداية بيد الله.

و لو تأملّناها لرضينا بقضاء الله فينا، وصبرنا على ما ابتلانا به، واستمررنا في الطريق نعبد الله لا نخاف فيه لومة لائم، لأن الله هو نور السموات والأرض {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ}، بالنور الظاهري والنور الباطني, بالنور الحسي والنور المعنوي، بنور الهداية والإيمان، وبنور الرسالة والرسول.

ما نور الله

وأضاف : {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ}، وما نور الله؟ قد يكون القرآن، وقد يكون هو سيد ولد عدنان ﷺ فهو نور، وقد يكون هو الإيمان. واللفظ وإن احتمل الثلاثة، فهو يحتملها جميعًا سويًا؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - يهدي إلي الإيمان، وحب رسول الله ﷺ هو أصل الإيمان، ويهدي إلي القرآن، وكان ﷺ خلقه القرآن. فالنبي والقرآن والإيمان إنما هم شيء واحد، ومكون واحد من رضا الله والطريق إليه - سبحانه وتعالى -: {هُوَ الَذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ومَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً}. يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعصية إلي نور الطاعة، ومن ظلمات التخلف والضعف إلي نور القوة والتمكن.

واختتم منشوره قائلا: ادعوا ربكم النور, وصلوا في بداية دعائكم على النور ﷺ, واختموا دعاءكم بالصلاة على النور ﷺ.