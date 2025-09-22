أمين الإفتاء يصحح اعتقادا خاطئا حول صلاة المرأة في مكان العمل

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن خطأ شائع يتناقله بعض الناس بخصوص صلاة النساء في الأماكن العامة أو أماكن العمل، حيث يظن البعض أن صلاتها تصبح باطلة إذا وقع نظر الآخرين عليها أثناء أدائها للصلاة، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد لا أساس له في الشرع.

وخلال لقاء تلفزيوني ، شدد وسام على أن صلاة المرأة لا تبطل مطلقًا بمجرد رؤيتها وهي تصلي، سواء كان ذلك في مقر العمل أو في أي مكان عام، طالما التزمت بأداء الصلاة كاملة بأركانها من قيام وركوع وسجود بالشكل الصحيح.

وجاء هذا التوضيح ردًا على تساؤل من أحد المشاهدين، الذي استفسر قائلًا: "هل صلاة المرأة تبطل إذا شاهدها أحد وهي تصلي؟"، ليؤكد أمين الفتوى أن هذا الكلام ليس له أي سند شرعي، وأن صلاتها صحيحة تمامًا، سواء وُجد من يراها أو لم يوجد.

وأوضح وسام أن الأفضل للمرأة أن تبحث عن مكان أكثر سترًا أثناء صلاتها، بعيدًا عن أعين الرجال، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد من باب الاستحباب وليس الوجوب، أي أنه من الأفضل لها أن تعزل نفسها أو تختار ركنًا هادئًا بعيدًا عن الأنظار، لكنه أكد بوضوح أن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة نفسها في حال تعذّر الأمر.

وعلى ذلك تكون دار الإفتاء وضعت حدًا للشائعات المتداولة التي تُثير القلق بين النساء العاملات أو المتواجدات في أماكن عامة، وأكدت أن صلاتهن صحيحة شرعًا، ما دام تم أداؤها وفقًا لشروطها وأركانها المقررة في الفقه الإسلامي.