الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات النواب في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعد بين 70 مترشحا .



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي:" تم بدء جولة الإعادة للدوائر الانتخابية في المرحلة الاولى للمصريين بالخارج واول سفارة بدأت بالفعل هي سفارة نيوزيلندا".|

وتابع أحمد بنداري:" سيتم تباعا بدء العملية الانتخابية في كل المقار الانتخابية بالسفارات المصرية بالخارج .

وأكمل أحمد بنداري:" المسؤولية لا تقع وحدها على كاهل من كلفوا بها وإنما تقع على عاتقنا جميعا فالمصريين بمشاركاتهم في الانتخابات وإعمال إرادتهم الحرة في صناديق الاقتراع يرفعون لواء الدولة المدنية الحديثة ".