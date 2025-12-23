طارق خضر: لا تعيين لمن خسر الانتخابات ونصف المعينين من السيدات| خاص

قال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن تعيين النواب من جانب رئيس الجمهورية يخضع لمعايير دستورية وقانونية صارمة، ولا يتم بصورة عشوائية أو كنوع من المجاملة السياسية.

وأوضح خضر في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن النائب المعيَّن يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط المطبقة على المرشح لعضوية مجلس النواب، من حيث السن والجنسية والمؤهل وسائر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون.

لا يجوز تعيين أي شخص خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنه لا يجوز تعيين أي شخص خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يوفق في الفوز، معتبرًا أن هذا شرط جوهري يهدف إلى احترام إرادة الناخبين وعدم الالتفاف على نتائج العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يحرص عند اختيار النواب المعينين على تمثيل الكوادر الحزبية، مع مراعاة عدم تكوين أغلبية حزبية داخل مجلس النواب، بما يضمن التوازن والتنوع السياسي داخل المجلس.

وأضاف خضر أن نصف عدد النواب المعينين سيكون من السيدات، بواقع 14 نائبة، دعمًا للتمثيل النسائي، إلى جانب مراعاة التنوع في المؤهلات العلمية والخبرات المختلفة، بما يخدم العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

