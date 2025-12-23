برلمانية: الانتخابات الأخيرة خطوة هامة نحو تطوير العملية السياسية

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعكس تطورًا لافتًا في إدارة الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة لعبت دورًا محوريًا في ضبط الإيقاع العام لها، بما أسهم في الخروج بمشهد منظم اتسم بدرجات واضحة من النزاهة والشفافية، مقارنة بتجارب سابقة.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح المسار الانتخابي مثّل نقطة تحول مهمة، ليس فقط على مستوى الإجراءات، ولكن على مستوى الرسائل السياسية الموجهة للداخل والخارج، حيث أكد هذا التدخل أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن احترام قواعد المنافسة الانتخابية وضمان سلامتها يمثل أولوية لا تقبل المساومة، مهما كانت الاعتبارات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن السلطة القضائية رسخت مبدأ سيادة القانون من خلال الإشراف الكامل، والهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المشهد وفق ضوابط دستورية وتشريعية واضحة، بينما ألتزمت الأجهزة التنفيذية بتوفير المناخ اللوجستي والأمني دون تدخل في خيارات الناخبين، وهو ما ساعد على استعادة قدر من الثقة في العملية الانتخابية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الانتخابات لا يُقاس فقط بنسبة المشاركة أو انتظام الإجراءات، بل بقدرتها على إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وممثليه في البرلمان.

ولفتت أن التجربة الأخيرة وضعت النواب الجدد أمام اختبار حقيقي، عنوانه ترجمة هذه الثقة إلى أداء تشريعي ورقابي يعكس هموم الشارع، ويستجيب لأولويات المواطنين في القضايا المعيشية والتنموية، مشيرة إلى أن ما تحقق يُعد خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، ويؤسس لمرحلة تتطلب وعيًا متبادلًا بين الدولة والمجتمع، قوامه الشفافية، والمساءلة، والشراكة الجادة في بناء مستقبل الحياة النيابية.