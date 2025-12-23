قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الانتخابات الأخيرة خطوة هامة نحو تطوير العملية السياسية

النائبة ميرال جلال الهريدي
النائبة ميرال جلال الهريدي
حسن رضوان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعكس تطورًا لافتًا في إدارة الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة لعبت دورًا محوريًا في ضبط الإيقاع العام لها، بما أسهم في الخروج بمشهد منظم اتسم بدرجات واضحة من النزاهة والشفافية، مقارنة بتجارب سابقة.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح المسار الانتخابي مثّل نقطة تحول مهمة، ليس فقط على مستوى الإجراءات، ولكن على مستوى الرسائل السياسية الموجهة للداخل والخارج، حيث أكد هذا التدخل أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن احترام قواعد المنافسة الانتخابية وضمان سلامتها يمثل أولوية لا تقبل المساومة، مهما كانت الاعتبارات.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أن السلطة القضائية رسخت مبدأ سيادة القانون من خلال الإشراف الكامل، والهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المشهد وفق ضوابط دستورية وتشريعية واضحة، بينما ألتزمت الأجهزة التنفيذية بتوفير المناخ اللوجستي والأمني دون تدخل في خيارات الناخبين، وهو ما ساعد على استعادة قدر من الثقة في العملية الانتخابية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الانتخابات لا يُقاس فقط بنسبة المشاركة أو انتظام الإجراءات، بل بقدرتها على إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وممثليه في البرلمان.

ولفتت أن التجربة الأخيرة وضعت النواب الجدد أمام اختبار حقيقي، عنوانه ترجمة هذه الثقة إلى أداء تشريعي ورقابي يعكس هموم الشارع، ويستجيب لأولويات المواطنين في القضايا المعيشية والتنموية، مشيرة إلى أن ما تحقق يُعد خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، ويؤسس لمرحلة تتطلب وعيًا متبادلًا بين الدولة والمجتمع، قوامه الشفافية، والمساءلة، والشراكة الجادة في بناء مستقبل الحياة النيابية.

الانتخابات البرلمانية الأخيرة النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

استجابة للمواطنين.. رئيس أكتوبر الجديدة يتفقد الربوة ويوجه بتعزيز الخدمات

مشغولات ذهبية

ينطلق مجددا.. صعود جديد في أسعار الذهب الآن

جانب من الاجتماع

من مسقط إلى القاهرة.. شراكات صناعية وموانئ مشتركة ترسم مسارًا جديدًا للتكامل المصري-العُماني

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد