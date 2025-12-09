بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة ومرشح الحزب في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بيانا أعرب فيه عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمّنًا حرصه على صون نزاهة العملية الانتخابية وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.

وأكد الدالي أن الدولة المصرية “تقف اليوم شامخة إلى جوار الحق والعدل”، مؤكدًا أن ما تحقق من انضباط في إدارة العملية الانتخابية جاء بفضل يقظة القيادة السياسية.

كمال الدالي: طلبت بالاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي

وأوضح المرشح أنه كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب اعتذار عن استكمال السباق الانتخابي، إلا أن الهيئة لم تعتد بالطلب لتقديمه بعد انتهاء الموعد المقرر للاعتذارات.

وأضاف أنه عقب ذلك تقدم أحد المترشحين بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بقبول الطلب شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، بما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات بين أحد عشر مرشح على المقعد الثاني بالدائرة.

وأشار الدالي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفذت الحكم وقامت بإعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين، وحددت موعد جولة الإعادة يومي 10 و11 ديسمبر 2025.

ووجه الدالي الشكر إلى الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية، وأكد أنها “تسطر صفحة مجيدة في سجل الوطن” من خلال حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وما تبذله من جهد لتأمين إرادة المواطنين.

كما أعرب عن تقديره للدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وللنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، مشيدًا بدعم قيادات الحزب له خلال الفترة الماضية.

وخص الدالي أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بالشكر والعرفان، معبرًا عن اعتزازه بثقتهم، ومؤكدًا أنه سيظل “خادمًا لهذا الوطن حتى آخر نبضة”.

كما قدم تقديره لأعضاء حملته الانتخابية الذين واصلوا العمل رغم إعلانه السابق بالاعتذار، مؤكدًا أنهم “أثبتوا أن الوفاء لا يموت”.

دعا اللواء محمد كمال الدالي جميع المواطنين إلى المشاركة في التصويت خلال جولة الإعادة، مؤكدًا أن صوت كل مصري “يمثل رسالة واضحة لإرادته الحرة”.