لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي

خطف منتخب الفراعنة فوزا صعبا من زيمبابوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

وضم تشكيل منتخب زيمبابوي اللاعب جوناه فابيتش حيث تساءلت الجماهير عن سر بشرته الفاتحة.

واللاعب هو ابن المدرب الألماني رينهارد فابيتش والذي قاد زيمبابوي في مباراة مصر في تصفيات كأس العالم 1994 حيث قام بوضع شاشا على رأسه وادعى إصابته “بطوبة ”حيث تمت إعادة التصفيات وودع المنتخب تصفيات كاس العالم

وبقي رينهارد فابيتش في زيمبابوي وتزوج من فتاه هناك وانجب جوناه فابيتش الذي فضل تمثيل زيمبابوي خاصة وانه من الصعب الانضمام لمنتخب المانيا في ظل مشاركته مع فريق بدوري الدرجة الثالثة في ألمانيا.