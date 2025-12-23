قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس

هاني حسين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التأمين الصحي لطلاب المدارس قائم بحكم القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي أقر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التغطية لم تكن وليدة إجراءات جديدة كما يروج البعض.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيير الجوهري الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية المدرسية جاء مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق مبادرات الصحة العامة، حيث تحولت استراتيجية وزارة الصحة من الاكتفاء بتقديم الخدمات العلاجية عند حدوث المرض، إلى تبني مفهوم الصحة الشاملة باعتبارها حالة من السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تحويل البيئة المدرسية إلى بيئة تعليمية صحية، من خلال الوقاية من الأمراض، وتعزيز السلوكيات الصحية المرتبطة بالنشاط البدني والتغذية السليمة، إلى جانب التوعية والتثقيف والدعم النفسي، والكشف المبكر عن الأمراض لضمان العلاج المبكر.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة ما تردد حول ارتباط المبادرة بانتشار أمراض داخل المدارس، أو ظهور متحورات وبائية جديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوقاية وتحسين نمط الحياة، وليس التعامل مع مرض بعينه.

وأكد عبدالغفار أن الطب الوقائي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للخطة، ويشمل الالتزام بالتطعيمات الدورية لطلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي، ومتابعة سلامة الأغذية المقدمة في الكانتين والمطابخ المدرسية، وضمان نظافة خزانات المياه والفصول الدراسية، وتوفير التهوية الجيدة والتباعد المناسب داخل الفصول.

