إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التأمين الصحي لطلاب المدارس قائم بحكم القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي أقر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التغطية لم تكن وليدة إجراءات جديدة كما يروج البعض.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيير الجوهري الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية المدرسية جاء مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق مبادرات الصحة العامة، حيث تحولت استراتيجية وزارة الصحة من الاكتفاء بتقديم الخدمات العلاجية عند حدوث المرض، إلى تبني مفهوم الصحة الشاملة باعتبارها حالة من السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تحويل البيئة المدرسية إلى بيئة تعليمية صحية، من خلال الوقاية من الأمراض، وتعزيز السلوكيات الصحية المرتبطة بالنشاط البدني والتغذية السليمة، إلى جانب التوعية والتثقيف والدعم النفسي، والكشف المبكر عن الأمراض لضمان العلاج المبكر.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة ما تردد حول ارتباط المبادرة بانتشار أمراض داخل المدارس، أو ظهور متحورات وبائية جديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوقاية وتحسين نمط الحياة، وليس التعامل مع مرض بعينه.

وأكد عبدالغفار أن الطب الوقائي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للخطة، ويشمل الالتزام بالتطعيمات الدورية لطلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي، ومتابعة سلامة الأغذية المقدمة في الكانتين والمطابخ المدرسية، وضمان نظافة خزانات المياه والفصول الدراسية، وتوفير التهوية الجيدة والتباعد المناسب داخل الفصول.