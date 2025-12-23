قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
أخبار البلد

وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس

وزير التربيك والتعليم
وزير التربيك والتعليم
ياسمين بدوي

تحدث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة في التعليم المصري، 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتدريس البرمجة لأولادنا في المدارس، وتم اختيار اليابان بعد دراسة لاختيار أفضل دولة تقوم بتدريس البرمجة لطلابها

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم اختيار منصة كيريو اليابانية، والتي تُعد الأفضل في اليابان، ويدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، وتمت ترجمة مناهج المنصة إلى اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم لأولادنا.
 
وأكد وزير التربية والتعليم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن لدينا 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، وكان أقصى طموحنا وجود 100 ألف طالب يتعاملون مع منصة «كيريو» بشكل جيد، إلا أننا فوجئنا بأرقام تعكس مدى وعي الطلاب والأسر، لنصل حتى اليوم إلى قرابة 400 ألف طالب نجحوا في إنهاء مراحل المنصة بالكامل «الترم الأول»، وهو ما يعني أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات البرمجة وكتابة الأكواد، وجميع طلاب المدارس الحكومية سيكونوا قادرين على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية، مؤكدًا أنه قام بزيارة مدارس في قرى وأماكن نائية، وفوجئ خلال الزيارة بمدى تحمس الطلاب لمادة البرمجة ورغبتهم في استكمال دراستها.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطلبة بعد إنهاء دراستهم بالمنصة سوف يُتاح لهم دخول اختبار «توفاس»، وهو نظام امتحاني ياباني بالكامل، يمنح الطلاب الناجحين فيه الحصول على شهادة من جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية، مما يمنح الطالب القدرة على التخصص والحصول على فرص عمل أونلاين

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم البرمجة

سرطان البروستاتا
ندوة تثقيفية
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
