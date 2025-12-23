رفع كفاءة وتطوير الشوارع الداخلية بأحياء الخارجة القديمة في الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير أحياء الخارجة القديمة بالرصف وبلاط الإنترلوك، يرافقه العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

رفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين

وتضمنت جولة المحافظ متابعة ما تم إنجازه بالمرحلة الأولى، والتي شملت رصف نحو 33 ألف متر مسطح ببلاط الانترلوك، فضلًا عن الانتهاء من رصف نحو 12 آلاف متر مسطح ضمن المرحلة الثانية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتغطية كافة المناطق المستهدفة، تزامنًا مع بدء اعمال رصف وصيانة عدد من الشوارع بطبقة الاسفلت، من بينها شارع نادى الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، ومنطقة مستشفى الصدر، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين.