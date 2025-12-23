محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح بالمحافظة

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بحضور نائب المحافظ السيدة ماجدة حنا ، والسيد كمال سليمان السكرتير العام، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة والسيد احمد على رئيس حى شمال، و السيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ والجهات المعنية .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التقنين والتصالح بالمحافظة، ومناقشة الإجراءات اللازمة لإنهاء طلبات التقنين والتصالح، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مصلحة المواطنين والدولة، وتحقيق الاستقرار في المحافظة.

وشدد المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز الملفات، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة جميع طلبات التقنين والتصالح أولًا بأول، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الملفات المتراكمة، مع التركيز على الحالات الأكثر إلحاحًا لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تأخير.

وأكد على أهمية رفع كفاءة فرق العمل المختصة بالتقنين والتصالح، وتوفير الدعم الفني والإداري ومساهمة مركز شبكات المرافق فى الرفع المساحى لتسهيل الإجراءات، مع مراعاة الشفافية والدقة في التعامل مع جميع الطلبات بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.