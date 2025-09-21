هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء: جائزة في هذه الحالات

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء حيث يسعى كثيرون إلى الحصول على ثواب قراءة القرآن فهو سبب في نيل الشفاعة يوم القيامة كما أن تلاوته يأخذ عليها قارئه على كل حرف ثواب، وفي السطور التالية نتعرف على عدد من الحالات التي يجوز فيها قراءة القرآن بدون وضوء

حالات يجوز فيها قراءة القرآن بدون وضوء

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، إن قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائزة شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء.

وأشار أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

وشدد أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المس يشترط له الطهارة، مستشهدا بقول الله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79).

هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل أن ثواب القراءة يكون لصاحبها، لكن يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يقول مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب عملي هذا أو قراءتي هذه إلى فلان أو فلانة، حيًّا كان أو ميتًا".

وأوضحت دار الإفتاء، عبر فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن هبة الثواب على جهة الدعاء اتفق عليه العلماء مشيرة إلى أن ثواب قراءة القرآن عظيم ويحصل به المسلم على أجور مباركة وحسنات مضاعفة.